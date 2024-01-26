Русскоязычные граждане Украины должны быть поражены в правах – их нельзя допускать к образованию и работе.

Об этом в эфире телеканала «РАI» заявила скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Фарион, украиноязычные должны делать вид, что не слышат и не понимают, когда к ним обращаются на русском.

«Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, – я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке – откуда я знаю, что это не москаль? Как я должна отличить москаля от русскоязычного – у нас нет категории юридической «русскоговорящее население» – это решение Конституционного суда… Они не хотят об этом говорить, они держатся за свою ущербность. Это маргиналы, это ущербные люди, которые до сих пор говорят на московском языке. И мы не должны переживать за них, мы должны беспокоиться о себе. Их язык отравляет наше пространство, потому, когда мы этот язык слышим, мы должны быть глухие. Это означает, что эти люди не могут двигаться дальше в общественной иерархии – они не должны получать образование, работу», – призывала нацистка.