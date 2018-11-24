Львов ответил Днепропетровску: «Горите в аду, безмозглые быдлосовки»

24.11.2018, Киев

У значительной части украинского общества отсутствуют мозги, а потому этих людей невозможно изменить.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил львовский журналист Остап Дроздов отвечая на вопрос зрительница из Днепропетровска, которая была оскорблена его отношением к части избирателей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телезрительница, отметила, что Дроздов называет себя верующим и напомнила ему о божьих заповедях о любви к ближнему.

«Почему вы нас, избирателей, быдлом и еще целой кучей слов оскорбляете?», – поинтересовалась женщина.

«Да, я верующий, но я энергичный. Я светский человек, на мне нет каких-то духовных признаков, я современный человек. Я говорю как публицист. И я действительно считаю, что значительная часть украинского электората является абсолютно законченным быдлосовком. Его невозможно изменить. Невозможно достучаться до тех плебеев, которые до сих пор будут голосовать за «Оппоблок» и Рабиновича. Вы можете им сто причин назвать им не голосовать, но там мозги отсутствуют.

И как я должен назвать этих людей? Может обнять, сказать, что они мои братья и сестры? Да горите вы в аду за то, что эту страну снова обрекаете на эту банду. Надо каждому это говорить в глаза и не церемониться», – ответил Дроздов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее Дроздов предлагал отгородиться от Донбасса трехметровой стеной с голодными крокодилами по периметру.

Также он объявил русский «языком смерти».