Львов превращается в дешёвый притон

23.10.2019, Львов, Остап Тризубов

Львов, претендовавший на звание культурной столицы Украины, в шестой год после победы Евромайдана превращается в дешевый кабак для секс-туристов и любителей недорогой выпивки.

Соответствующий репортаж вышел в эфире западноукраинского телеканала «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грязно, шумно, невозможно жить. Окна не откроешь, совсем нет жизни. Полицию вызываешь – ноль. Старый город превратился в общественный кабак», – возмутилась одна из жительниц Львова.

Другие респонденты в ходе опроса также пожаловались на наплыв приезжих, вынудивший многих местных жителей продать квартиры и съехать, а оставшимся не дают спокойно жить уличные музыканты и недобросовестные предприниматели, владеющие местными кабаками.

Ситуацию прокомментировал мэр города Винники Владимир Квурт.

«Нас всех возмущает, что нас, вместе с нашим замечательным Львовом, превращают в декорацию чужого ресторана. Но проблема не в этом, объективно туризм – это серьёзная индустрия, она позволяет наполнять бюджет. Важно, что львовяне этого пока что не ощущают.

Когда мы видим, что польский или российский турист, приезжая сюда, позволяет себе свинское поведение, местная власть и полиция не реагируют на это. И это возмущает жителей Львова, потому что мы чувствуем, что мы не защищены. Мы становимся чьим-то полем для экспериментов, или частью фаст-фуда.

Нам нужно помнить, что туризм бывает разным. Хорошо, что Львов становится центром гастрономического туризма, это хороший знак, и это надо сохранять. Но нас больше беспокоит, что Львов становится туристическим центром сексуальной ориентации – сюда приезжают люди, чтобы получить элементарные сексуальные утехи», – сказал он.

Украинский блогер Юрий Сытник заметил, что при этом доходы от приезжих попадают не в бюджет, а оседают в карманах коммерсантов, уклоняющихся от уплаты налогов.

«Заметили ли жители Львова бюджет развития города, куда он девается? А теперь давайте вспомним, что у нас есть 2,2 миллиона туристов, и в среднем 70 евро тратит турист во Львове. Мы имеем 154 миллиона евро, где эти деньги в бюджете города? Их не видно, потому что они не в бюджете города», – возмутился блогер.