Львов снова без света – а вскоре будет и без воды

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Во Львове – столице украинского национализма, где в 2015 году так активно потешались над блэкаутом в Крыму, снова пропало электричество. Минувшим вечером Сеть облетели фотографии темного центра города. Ночью подача света была восстановлена. Но с утра вновь начались перебои.

Это произошло после нескольких ударов российских ракет по объектам инфраструктуры города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Глава Львовской области Максим Козицкий в своем блоге сообщил о нескольких удачных попаданиях.

«По состоянию на это время известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области», – написал Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовой также подтверждает повреждения, по его информации часть города снова осталась без электричества.

«В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии. Также перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города. Просьба ко всем сделать небольшой запас воды. В течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении», – написал Садовой.

Местные ресурсы также сообщают, что в результате ракетных ударов наблюдаются серьезные перебои не только с электричеством и водой, но и с сотовой связью. Горожане собираются у мест, где сигнал сети более устойчив.

Сам градоначальник хорохорится, посылая проклятия в адрес России.

«Злость с нашей стороны. Такая, знаете, по-украински всученность, и большая вера в наши Вооруженные силы, что они атакуют врага. Тут уже не может быть никаких дискуссий – нам нужно загнать их в берлогу, в тайгу, и только тогда мы будем жить, и наши дети будут жить и иметь перспективу», – заявил Садовой.