Львов снова запылал после российского удара
Россия продолжает ежедневные атаки по тыловым регионам Украины. Так, сегодня ударные беспилотники смогли преодолеть сотни километров и поразить Львовский район.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, сегодня ночью ВС РФ атаковали «одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей, а также 44 ударными БпЛА типа «Shahed».
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Признается, что сбить удалось лишь 27 дронов, а еще восемь «локационно потеряны на территории Украины».
Достаточно широкой была и география атаки.
«В эти сутки противовоздушная оборона работала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях», – добавил в ВС ВСУ.
Львовская областная военная администрация проинформировала об атаке на регион.
«Около 03:15 этой ночью во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки беспилотника типа «Шахед» – «Герань-2». Загорелись 4 грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. Через 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат», – сокрушаются львовские гауляйтеры.
Продолжает активная обработка приграничных районов Сумской области, из которой в началае августа началось вторжение в Курскую область.
По информации местной обладминистрации, только сегодня ночью прилетело девять КАБов.
Результативным оказался удар и в Полтавской области.
«Враг в очередной раз атаковал нашу область БПЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района», – пишет глава Полтавской ОГА Филипп Пронин.
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