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Россия продолжает ежедневные атаки по тыловым регионам Украины. Так, сегодня ударные беспилотники смогли преодолеть сотни километров и поразить Львовский район.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, сегодня ночью ВС РФ атаковали «одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей, а также 44 ударными БпЛА типа «Shahed».

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Признается, что сбить удалось лишь 27 дронов, а еще восемь «локационно потеряны на территории Украины».

Достаточно широкой была и география атаки.

«В эти сутки противовоздушная оборона работала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях», – добавил в ВС ВСУ.

Львовская областная военная администрация проинформировала об атаке на регион.

«Около 03:15 этой ночью во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки беспилотника типа «Шахед» – «Герань-2». Загорелись 4 грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. Через 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат», – сокрушаются львовские гауляйтеры.

Продолжает активная обработка приграничных районов Сумской области, из которой в началае августа началось вторжение в Курскую область.

По информации местной обладминистрации, только сегодня ночью прилетело девять КАБов.

Результативным оказался удар и в Полтавской области.

«Враг в очередной раз атаковал нашу область БПЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района», – пишет глава Полтавской ОГА Филипп Пронин.