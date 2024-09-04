Львов содрогнулся от российских ракет, ударивших по сердцу Галичины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня ночью российская армия нанесла очередной удар по тыловым украинским городам. Мониторинговые каналы указывают, что основной удар пришелся по Львову, по которому, как утверждается, были выпущены гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

В львовских пабликах сообщили, что после прилетов над городом поднимается черный дым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Украинская сторона традиционно делает упор на поврежденных жилых домах. Впрочем, львовский мэр Андрей Садовой, по сути, назвал главный объект атаки.

«Есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Две школы сегодня учебу не начнут: учащиеся Арники и 17 остаются дома. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника», – написал Садовой.

А «Укрзализныця» проинформировала, что в Львовской области произошли отключения от электроэнергии, в связи с чем начались задержки поездов.

Кроме того, удары были нанесены по Сумам, ставшими главным хабом для вторжения в Курскую область. Так, на окраине городе на исходе вчерашнего дня был поражен один из корпусов местного университета.

Российский военный обозреватель Юрий Подоляка, ранее живший в Сумах и учившийся в этом университете, рассказал, чем мог быть интересен вуз для российских военных.

«Он изначально был заточен на машиностроение и электротехнику. А еще он стоял отдельно от других корпусов и потому в нем легко было организовать любое современное производство, необходимое для потребностей фронта, как у нас говорят, «в формате народного ВПК». Например, производство дронов. Причем, понимая по уже российскому опыту, а я бывал на подобных производствах, какие по площади и оборудованию помещения для этого надо, думаю там вполне можно было разместить производство, например, тех же самых дронов с выпуском до 500 единиц в сутки. Плюс – это производство легко можно было замаскировать от внешних глаз, а еще прикрыться учебным процессом (с привлечением для работ студентов). Мысль на самом деле простая и логичная и думаю, что нечто подобное там и было организовано. Лично я, если бы мне была поставлена такая задача, сделал бы именно так. И понятно, что там никакой «располаги» ВСУ не было. В Сумах мест для «располаг» вагон, какой смысл на них переводить такое удобное для налаживания нужного производства помещение (коих гораздо меньше). Потому, вероятно, и ударили ночью (чтобы гарантированно не было студентов). Ну и, кстати, судя по этому фото, в т.ч. и моей почти родной кафедры ТОЭ там теперь больше нет», – пишет Подоляка.

Наши сумские читатели сообщили «ПолитНавигатору», что после поражения университета в течение ночи слышали в городе несколько громких взрывов.

Судя по карте украинских мониторинговых ресурсов, кроме Сум и Львова, удары были нанесены по Ровно, пригородам Киева и Кривому Рогу.

Гауляйтер Днепропетровской области Сергей Лысак признал, что в Кривом Роге «поврежден отель». Скорее всего, в гостинице были размещены военные.

Правда, судя по фото, отель не поврежден, а фактически уничтожен.

«Неспокойная ночь в Полтавской области. Враг в очередной раз атаковал нашу область БпЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района», – написал глава Полтавской ОГА Филипп Пронин.

А вот в Киевской ОГА утверждают., что «попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет».