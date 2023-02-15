Львов требует крови в Крыму – опрос на улицах столицы Галичины

Михаил Рябов.  
15.02.2023 14:13
  (Мск) , Львов
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Война, Галичина, Дзен, Львов, Россия, Украина


Пока Донецк подвергается ежедневным обстрелам, упивающиеся от безнаказанности жители Львова подстрекают ВСУ к кровавым ударам и по Крыму с целью захвата полуострова.

Результаты соответствующего опроса горожан на улицах опубликовал львовский телеканал NTA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Донецк подвергается ежедневным обстрелам, упивающиеся от безнаказанности жители Львова подстрекают ВСУ к кровавым...

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В этой связи в который раз задаем вопрос – где постоянные, а не эпизодические «калибровки» бандеровцев? Почему не ликвидирован ни один бандеровский пропагандист, разжигающий кровожадные настроения? Почему особняки киевской и львовской элитки стоят нетронутыми?

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