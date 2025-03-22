Львов-ТВ: На условия наплюем, но перемирием воспользуемся по полной
Украине необязательно выполнять требования для дальнейших этапов установления мира, можно будет просто воспользоваться режимом прекращением огня для перегруппировки и подготовки к боевым действиям.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады, глава депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не можем согласиться ни на остановку мобилизации, ни на автоматическое прекращение военного положения, и мы не можем согласиться, что наши союзники перестанут нам давать обмен секретными материалами касательно позиций противника, и мы не можем согласиться на остановку поставок нам оружия.
То есть это время на перегруппировку, очевидно, для обеих сторон. И главное, чтобы мы это время перегруппировки очень рационально выполнили. Мы же понимаем, какие слабые наши стороны, потому что оружие наших партнёров заканчивается. Мы должны понимать, где мы должны взять это оружие», – сказал Батенко.
С мнением, что месяцем перемирия нужно воспользоваться для подготовки к войне, согласился и ветеран ССО ВСУ Виталий Мариняк.
«Если всё-таки будет происходить перемирие, например, на месяц, то моё мнение и моих знакомых, адекватных командиров, людей, которые знают военное дело – это время надо будет использовать на оборонную работу, на стабилизацию пробелов в обороне. Копать, бетонировать, формировать линию обороны. Потому что мы имеем дело с соседом абсолютно неадекватным, непрогнозируемым, нелогичным. Мнение военных простое: устойчивый мир – гарантии мира, а если краткосрочный, значит, будем укреплять оборону», – высказался Мариняк.
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