Львов угрожает России тремя видами мести

12.10.2022  12:23 (Мск), Львов
Анатолий Лапин.  
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Галичина, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

После ракетных ударов по Львову, которые вывели из строя две крупных электростанции, что спровоцировало отключение электричества, в городе ощущаются проблемы с товарами первой необходимости.

Об этом в эфире телеканала НТА заявила местная журналистка Наталья Кухта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После ракетных ударов по Львову, которые вывели из строя две крупных электростанции, что спровоцировало...

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По словам Кухты, с полок пропал хлеб, но появились свечи.

«О чем говорят львовяне на улицах города, в автотранспорте – переживают, что не хватает хлеба. Я тоже заходила в несколько магазинов сегодня и видела, что полки пустые на самом деле, и это немного пугает людей. В то же время, приобрести свечки мы можем без проблем, фонарики и так далее – это все есть в наличии по хозяйственным магазинам, все абсолютно в доступных количествах есть, и это важно. Нет дизельных и бензиновых генераторов, это тоже отмечают горожане», – заявила Кухта.

Также пропагандистка призвала горожан в вечерние часы выключать электроприборы и «греться в объятиях»:

«Призывают нас запастись водой, просят беречь электроэнергию, просят выключать абсолютно все приборы и при свечах, в романтике греться в объятиях своих близких людей».

Кухта заявила, что удары по Львову вызывают у горожан злость и желание мстить:

«Становится немного больше злости, потому что украинцы на эту злость начинают собирать бешеные просто суммы денег для того, чтобы мстить. Мстить мы готовы – и ментально, и морально, и материально».

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