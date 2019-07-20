Львов угрожает всей Украине новым переворотом

20.07.2019, Львов, Владимир Гладков

Если жители Украины выберут лояльную России новую Верховную Раду, жители Львова поедут в Киев и устроят там новый переворот.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил Валерий Веремчук, глава фракции «Народный контроль» во Львовском горсовете напомнил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждые 10 лет предыдущих у нас была грустная традиция, что львовяне, галичане ехали в Киев в 2003-м, 2013-м году и сбрасывали власть, которая становилась режимом. Я бы очень хотел, чтобы действительно, когда люди пойдут на выборы, избрали такой парламент, который не надо будет опять же ехать, сбрасывать и делать очередную революцию, потому что наша страна должна уже развиваться эволюционно», – заявил Веремчук.

Руководитель львовской городской организации ВО «Свобода» Любомир Мельничук призвал быть готовыми «дать по зубам».

«Каких бойцов даст мой родной город? Которые будут рассказывать байки, песни петь, или такие, что смогут дать по зубам тому режиму – вот в чём вопрос», – сказал Мельничук.

Председатель партии «Укроп», народный депутат Украины Тарас Батенко призвал к репрессиям на законодательном уровне.

«Сейчас я слышу коллег, что: «Русский мир», «мы против реванша». Так надо было фракциям, «БПП» голосовать, чтобы этот законопроект принять в первом, потом в втором чтении, приравнять его к фашистской, нацистской идеологии, запретить понятие, чтобы этого реванша не было», – отметил укроповец.