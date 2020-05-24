24.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Донбасс, Крым, Россия, Украина
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Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать


Украинское правительство ни в каком варианте не должно допустить легализации двойного гражданства, поскольку это легитимизирует  жителей России и ЛДНР.  Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двойное гражданство – тема непростая, потому что, если брать, безотносительно ситуации, которая у нас есть, я, по большому счёту, за множественное гражданство. Я бы этого не боялся, просто есть поправка на то, зачем это делается здесь, сейчас и «этими».

Как раз «этими» это делается под легитимизацию ОРДЛО. Потому что через двойное гражданство они хотят сюда загнать всю «пятую колонну» ОРДЛО, легализовать их паспортизированное Россией население – а я думаю, там до конца года будет 800 тысяч точно паспортизированных российских граждан. Я про Крым вообще молчу, потому что Крым паспортизированный весь.

Потому это двойное гражданство, несмотря на ту пользу, которую имеет эта форма для других стран – это Франция, Америка, другие страны – там просто выписывается основание для двойного гражданства, то в нашем случае всё-таки я прослеживаю умысел. Они под видом двойного гражданства вот «это» сюда впихивают, всю эту русню», – заявил Дроздов.

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