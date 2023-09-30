Львов возьмём, а Авдеевка всё ещё будет под укропами – горький донецкий юмор

Российское руководство готовит радикальное политическое или военное решение, которое позволит до холодов сдвинуть ситуацию на фронтах с мёртвой точки.

Об этом на канале «Ваши новости» заявила член Общественной палаты при президенте РФ, журналист из Донецка Екатерина Агранович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы в ситуации, что ударного нет кулака ни у нас, ни у Украины . Нет ни у кого резкого перевеса в количестве оружия, боеприпасов, либо людей, поэтому всё снова превратилось в позиционную войну. Сейчас у Украины с контрнаступлением что-то не задалось, и мне кажется, мы сейчас мы пойдём… что-то будет. В ноябре, мне кажется, перед зимой . Иначе, если на зиму всё встанет, ну, оно вообще опять встанет», – сказала Агранович.

При этом она выразила мнение, что решение, которое сдвинет ситуацию с мёртвой точки, может быть политическим.

«Мне кажется, что при помощи каких-то политических решений будут достигаться разительные подвижки, какие политические решения – я не знаю. Сил разительно двигать фронт [нет] – освободить ДНР, освободить остаток Херсонской и Запорожской областей, мы видим, сколько всё это длится. Мы с друзьями шутим, типа, лет через десять все во Львове, а Авдеевка всё ещё под Украиной, всё уже обошли, а Авдеевку ещё нет. Ну, Авдеевку хотя бы освободить.

Но мы видим, что это невозможно на данный момент при текущих ресурсах. Поэтому нужно откуда-то резко взять ресурсы. Либо людей, либо технику, либо боеприпасы. Откуда это можно резко взять? Партнёрства какие-то, это опять же, политические решения, не знаю, возможно это или нет.

Либо – у нас есть время, у Украины его как будто бы нет, так говорят многие эксперты.

Мне кажется, Украина очень далеко, чтобы от неё отвлеклись, когда будет, там, президентская кампания в США, когда у них будут свои какие-то вопросы, то есть мне кажется, Украина не будет основным камнем преткновения для противоборствующих сил», – объяснила журналист.