«Львов закупил буржуйки. А Донецк готов к зиме под артобстрелами?» – Корнилов

Новости Украины

Россия делает ставку на суровую зиму, постепенно выбивая энергетическую инфраструктуру Украины, однако артиллерия ВСУ фактически делает то же самое, нанося удары по объектам на территориях новых субъектов РФ.

Об этом в эфире «Белта» заявил политический обозреватель, историк Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ожидания зимы или боязнь зимы, ужаса перед зимой – это да, действительно. Я так понимаю многие в России решили сделать ставку именно на это. Отсюда удары по критической энергетической инфраструктуре Украины с тем, чтобы действительно украинские власти, во всяком случае, задумались, как им зимовать, как им поступать дальше. И жуткая боязнь холодной зимы в Европе, на Западе по поводу именно роста цен на энергоресурсы. Так что, да, на это сейчас делают ставку и в России, и на Украине, во всяком случае, сейчас думают, как этому противостоять. Вполне вероятно, что зима, во всяком случае последствия вот этого самого энергетического кризиса для Европы и Украины, они внесут изменения и в боевые действия», – заявил Корнилов.

Однако он напомнил, что и Украина планомерно бьет по водоканалам, предприятиям, инфраструктуре, что уже приводит к нехватке воды и перебоями с отоплением в Донецке.

«Мы же понимаем, что Украина тоже не дремлет и бьет сейчас по той же самой критической инфраструктуре в Донбассе и на территории Херсонской, Запорожской областей. Я в этой связи очень опасаюсь. Мы так смело говорим по поводу того, что смотрите, на Украине проблемы, очень веселятся многие в новостях о том, что Львов закупает тысячи буржуек, готовясь к суровой зиме. Вопрос в том, готовы ли мы к этой зиме? Хорошо, Львов закупил буржуйки. А вот в Донецке сейчас большие проблемы с водой, с отоплением. Вот сейчас вроде власти заявили о том, что готовы включать отопление в столице ДНР, но мы же видим, куда бьет Украина. Все по тем же водоканалам, по структурам, связанным с электричеством, с отоплением и так далее. Мы буржуйки какие-то готовим? Вот это вопрос на самом деле. Конечно, если бы не было этих бомбежек постоянных, артобстрелов, то мы бы проблем не знали. Шел бы и газ, и вода, и свет, и все что угодно на наши возвращенные в Россию земли. Но Украина бьет именно по тем же структурам, тем же объектам, предприятиям. Соответственно нам нужно тоже готовить чрезвычайные планы для снабжения Донецка, Херсона, Луганска теплом, светом, газом» – добавил политолог.