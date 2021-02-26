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26.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Львов ждет наступления на ЛДНР

Новости Украины

Украина должна готовиться к наступлению на Донбасса и ждать подходящего момента для этого.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат львовского облсовета от Украинской галицкой партии Тарас Чолий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чолия, за пример может быть взят опыт Азербайджана, который осенью прошлого года провел операцию по возвращению под свой контроль ряда населенных пунктов Нагорного Карабаха.

«Донбасс можно вернуть только одним путем – путем силы. Если украинская армия будет к этому готовиться и украинское государство, а мы недавно видели пример Азербайджана, который 30 лет готовился к тому, чтобы вернуть Нагорный Карабах в свой состав, и они это сделали довольно эффективно, малой кровью. Показали всему миру и России, что Азербайджан при поддержке своего союзника Турции может воевать за свои национальные интересы.

А мы ждем, что какие-то международные партнеры… Да на самом деле Европе и Европейскому союзу не нужна сильная, мощная страна в центре восточной Европы, которой мы должны быть. Не просто мы должны защищаться, мы должны ждать момента, когда мы сможем нападать, когда наши вооруженные силы ждут момента, когда мы пойдем в наступление», – заявил Чолий.

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