Львовская депутатша приписала освобождение Освенцима галичанам

29.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Между коммунизмом и нацизмом «нет разницы», Советский Союз также виновен в начале Второй мировой войны, как и нацистская Германия.

Об этом в эфире телеканала «UA:Крым» заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава парламентского комитета по международным делам, уроженка Львовщины Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместе со странами Балтии мы не хотим возвращаться в путинскую Россию, которая ничем не отличается от сталинской. Когда сейчас 75-летие освобождение Аушвица, давайте напомним, кто был первым, кто освобождал – это 1-й Украинский фронт и Львовская бригада. Собственно, мы были, украинцы, хотя Россия приватизировала себе все достижения.

Мы должны четко понимать, что в преступлениях против человечности – осуществлены ли они нацистами или коммунистами, нет разницы. Потому, когда сейчас весь мир должен был бы четко напомнить, кто начал Вторую мировую войну, а разве это не был сговор Сталина и Гитлера. И почему мы в современной России видим культ Сталина, мы видим, как на Красной Площади с гвоздиками стоят огромные очереди каких-то нанятых людей, которые выстаивают эти очереди и идут поклоняться», – заявила Гопко.

При этом она не стала говорить, что упомянутая бригада формировалась в Архангельске из представителей самых разных национальностей, а свое название получила после освобождения Львова.