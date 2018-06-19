19.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Львовская минералка оказалась очередным “зрадником”

В украинском сегменте социальной сети «Фейсбук» устроили истерику из-за минеральной воды «Моршинская», на которой была наклеена обертка в цветах российского флага.

Так, «патриот» Иван Федькович в своем блоге призвал к отказу от минеральной воды этой марки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моршинская, вы бл@ серьезно??? С рекламой и триколором??? Ничего личного, просто бизнес??? Делайте перепост, пусть все увидят!!!», – закатил истерику Федькович.

Под этим сообщением разразился нешуточный спор. Некоторые писали, что больше и в рот не возьмут моршинской минералки, но большинство отмечали идиотизм в заявлениях Федьковича.

«Бред! Давайте штрафовать людей которые выбирают, красный, синий и белый цвет! Там как минимум есть ещё 3 цвета! « А ещё предлагаю в Украине ходить только в жёлтом и голубом», – написала Ольга Костынян.

«Массовый психоз просто! Давайте запретим белый, синий и красный цвета вообще. А еще букву «Р» из алфавита выбросим и запретим на законодательном уровне, с которой начинается название страны врага. Вот бл@ патриотизм! Супер. А главное, что всем сразу станет легче жить!», – добавляет Лидия Дворская.

Доводы Федьковича тут же развеял ряд пользователей, отметивших, что этикетка «Моршинской» была приурочена к финалу Лиги Чемпионов УЕФА, который состоялся в Киеве 26 мая.

«Эта серия приурочена к финалу Лиги Чемпионов, который прошедшем 26 мая в Киеве. А цвета этикеток, соответствуют цветам футбольных форм команд, которые имели шанс попасть в финал», – пишет Илья Чупилка.