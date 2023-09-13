Львовская модель требует отправлять на конкурс красоты женщин-калек
Украине нужно было отправить на конкурс красоты «Мисс Вселенная» либо участницу боевых действий, либо представительницу без конечности, чтобы показать «ужасы войны».
Об этом в эфире телеканала НТА заявила директор конкурса красоты «Мисс Львов» Валерия Никифорец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так она отреагировала на скандал с украинской моделью Ксенией Магерой, претендующей на представление страны на «Мисс Вселенная», которую заподозрили в симпатиях к России. Поводом стали позитивные комментарии на странице Магеры со стороны российской стилистки Нины Липкиной и отсутствие критики спецоперации.
«Если бы я принимала решение, кого отправлять на конкурс «Мисс мира» в этом году, я бы однозначно выбирала или девушку-военного, или девушку-волонтера, или, возможно, девушку, которая потеряла какую-то часть тела во время этой войны. Потому что это был бы самый сильный месседж с такой сцены показать то, что происходит с нами и рассказать обо всем этом», – заявила Никифорец.
Спасибо!
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