Львовская модель требует отправлять на конкурс красоты женщин-калек

Анатолий Лапин .  
13.09.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Львов, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украине нужно было отправить на конкурс красоты «Мисс Вселенная» либо участницу боевых действий, либо представительницу без конечности, чтобы показать «ужасы войны».

Об этом в эфире телеканала НТА заявила директор конкурса красоты «Мисс Львов» Валерия Никифорец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно было отправить на конкурс красоты «Мисс Вселенная» либо участницу боевых действий, либо...

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Так она отреагировала на скандал с украинской моделью Ксенией Магерой, претендующей на представление страны на «Мисс Вселенная», которую заподозрили в симпатиях к России. Поводом стали позитивные комментарии на странице Магеры со стороны российской стилистки Нины Липкиной и отсутствие критики спецоперации.

«Если бы я принимала решение, кого отправлять на конкурс «Мисс мира» в этом году, я бы однозначно выбирала или девушку-военного, или девушку-волонтера, или, возможно, девушку, которая потеряла какую-то часть тела во время этой войны. Потому что это был бы самый сильный месседж с такой сцены показать то, что происходит с нами и рассказать обо всем этом», – заявила Никифорец.

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