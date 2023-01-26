Львовская нацистка: Из-за российских СМИ наши мужики не хотят умирать!

Тарас Стрельцов.  
26.01.2023 08:42
  (Мск) , Львов
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ВСУ-убийцы, Галичина, Дзен, Закарпатье, Мобилизация, Украина


Благодаря успешной информационной кампании Москвы многие украинские мужчины не хотят отправляться на фронт.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявила помогающая украинским боевикам местная волонтерша Ксения Клим, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря успешной информационной кампании Москвы многие украинские мужчины не хотят отправляться на фронт. Об...

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«Мотивация будет тогда, когда будет стратегическая коммуникация, которую мы, к сожалению, упустили. И здесь образовался вакуум, но пустота никогда не останется таковой. И её очень активно наполняет наш враг (Россия – прим.) разными вбросами, которые очень сильно демотивируют наших мужчин идти и защищать нас с оружием в руках», – сказала Клим.

Нацистка возмутилась, что в Венгрии также недовольны политикой Киева, и обвинила во всём Москву.

«Я сегодня мониторила издания наших соседей-венгров, и у них пишут, что на Закарпатье целенаправленно вылавливают закарпатских венгров, и сразу отправляют на фронт, чтобы они там умирали. Там нарратив такой, что им не дают общаться на родном языке, но их заставляют умирать за Украину.

Это высосано из пальца. Целые институты работают над всякими такими легендами и историями. Но эта брехня почему-то очень хорошо ложится в наши мозги. Брехню мы воспринимаем очень быстро, а правду – нет», – возмутилась она.

«Чем брехня абсурднее, тем быстрее её принимаем», – радостно поддакнула ведущая передачи.

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