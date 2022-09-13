Львовская пропаганда разоткровенничалась: ВСУ ведут колонизаторскую захватническую войну

13.09.2022  12:46 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 806
 
Война, Галичина, Дзен, Донбасс, Политика, Русофобия, Украина
Новости Украины

Украина ведет не освободительную, а захватническую войну на своих восточных территориях. Население, проживающее там, должно быть замещено и наказано либо депортировано.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ведет не освободительную, а захватническую войну на своих восточных территориях. Население, проживающее там,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Дроздова, Украина должна вести колонизаторскую политику на захваченных территориях.

«Я считаю, что нынешнее контрнаступление Вооруженных сил Украины дает возможность всем гуманитариям, всем людям, которые национальное видение формируют, проговаривают, наконец, предложить новую веху. Я от себя, от своей скромной персоны, предлагаю очень простое слово: завоевательная война. Сейчас мы переходим в стадию завоевания…

Вот это контрнаступление на восточные территории, оккупированные орками, оно должно расцениваться как не освобождать восток от русских, а завоевывать восток для Украины…

Наступает час Х, когда на эти освобожденные территории приходит не только украинский солдат, который пришел и ушел, а должна прийти Украина, которая должна прийти навсегда и уже никуда никогда не уйти. А Украина должна прийти с украинским…

Я считаю, что, поскольку такое количество жертв уже принесено за Украину, то нет и не должно быть никаких сомнений по поводу того, что Украина должна начать украинскую колонизацию востока…

Там должна быть, как и каждая колонизация, она предусматривает смену населения. Украина должна колонизировать свои собственные территории, и это правильное действие…

По сути это будет колонизация и замена населения через люстрацию, через добровольную депортацию тех, кто не хочет связывать себя с Украиной – Воркута, Якутия, где хотите, если не нравится в украинской повестке, то кто кого будет держать? Должно быть наказание, репрессивные действия государства за коллаборационизм», – заявил Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть