Львовская пропаганда разоткровенничалась: ВСУ ведут колонизаторскую захватническую войну

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Новости Украины

Украина ведет не освободительную, а захватническую войну на своих восточных территориях. Население, проживающее там, должно быть замещено и наказано либо депортировано.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, Украина должна вести колонизаторскую политику на захваченных территориях.

«Я считаю, что нынешнее контрнаступление Вооруженных сил Украины дает возможность всем гуманитариям, всем людям, которые национальное видение формируют, проговаривают, наконец, предложить новую веху. Я от себя, от своей скромной персоны, предлагаю очень простое слово: завоевательная война. Сейчас мы переходим в стадию завоевания… Вот это контрнаступление на восточные территории, оккупированные орками, оно должно расцениваться как не освобождать восток от русских, а завоевывать восток для Украины… Наступает час Х, когда на эти освобожденные территории приходит не только украинский солдат, который пришел и ушел, а должна прийти Украина, которая должна прийти навсегда и уже никуда никогда не уйти. А Украина должна прийти с украинским… Я считаю, что, поскольку такое количество жертв уже принесено за Украину, то нет и не должно быть никаких сомнений по поводу того, что Украина должна начать украинскую колонизацию востока… Там должна быть, как и каждая колонизация, она предусматривает смену населения. Украина должна колонизировать свои собственные территории, и это правильное действие… По сути это будет колонизация и замена населения через люстрацию, через добровольную депортацию тех, кто не хочет связывать себя с Украиной – Воркута, Якутия, где хотите, если не нравится в украинской повестке, то кто кого будет держать? Должно быть наказание, репрессивные действия государства за коллаборационизм», – заявил Дроздов.