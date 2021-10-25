Наплевав на Верховный суд, львовская власть затеяла грязный шантаж России прахом Кузнецова

25.10.2021 08:58 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Во Львове местные власти отказываются передать останки погибшего здесь советского разведчика Николая Кузнецова, несмотря на решение Кассационного административного суда Верховного суда Украины.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» сообщила глава киевского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная.

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Так, в середине прошлого месяцы кассационная инстанция удовлетворила иск родственницы Кузнецова Маргариты Брюхановой о перезахоронения его останков. Суд постановил, что львовские власти должны вынести соответствующее решение о перезахоронении. Но исполком львовского горсовета на своем заседании в пятницу единогласно отклонил требование Верховного суда Украины. Как заявил мэр Львова Андрей Садовый, на сегодня в Российской Федерации находится в заключении по политическим и религиозным мотивам 121 гражданин Украины, а при таких обстоятельствах никаких положительных решений по праху Кузнецова быть не может.

Елена Петровна, история с перезахоронением праха Кузнецова тянется уже очень долго. Можно ли сказать, что хоть какая-то ее часть, судебная, уже завершена?, – поинтересовался «ПолитНавигатор» у Бережной.

– Мы прошли уже все инстанции, и как видите, дошли до Верховного суда. Да, история тянется уже много лет. Все началось еще в 2007 году. Уже тогда родственники хотели перезахоронить останки Кузнецова, хотя затем решили этого не делать. Потом случился Майдан, были случаи вандализма на могиле, под могилу начали делать подкопы, начали осквернять её и процесс перезахоронения возобновился.

Племянница Кузнецова, Маргарита Николаевна Брюханова, подала в суд. Поскольку она уже сама в очень пожилом возрасте, ей более 90 лет, иск от ее имени подали здесь ее представители из Екатеринбурга. Он долго рассматривалось, наконец 15 сентября Верховный суд поставил точку в этом деле.

Но во Львове считают, что не обязаны исполнять судебное решение?

– Согласно Конституции Украины решение суда, вступившее в законную силу, обязательно для всех государственных органов. Тут нет никаких исключений. Но Львовский горсовет решил не выполнять решение суда. Они заявили, что 121 гражданин Украины удерживается в заключении в Российской Федерации, что это наши герои, и вот пока Россия нам их не отдаст, мы будем требовать, чтобы их обменяли на останки Кузнецова.

Они, по сути, хотят использовать останки и могилу как средство для шантажа в процессе обмена заложниками. Власти Львова пошли по беспределу.

Все упирается в Львовский горсовет? Его решение никак нельзя обойти?

– Суд обязал вернуть останки Кузнецова, но не может лично приехать и проводить действия по их возвращению. В любом случае все действия должны производиться только по решению горсовета. Без такого решения никто не может производить работы по перезахоронению. Ни племянница Кузнецова из Екатеринбурга, которая выступала истицей, ни кто-либо другой не может сам приехать и производить вскрытие могилы и всё остальное. Этого нельзя делать без решения местного органа самоуправления.

Никто не имеет право производить какие-либо действия без такого решения. Холм Славы – территория города, коммунальная собственность. Это территория органа местного самоуправления и в любом случае для любых действий на этой территории они должны быть согласованы с местными властями.

Что вы намерены предпринять чтобы добиться исполнения принятого решения?

– Суд принял правовое решение, оно окончательное и не подлежит обжалованию. Оно должна исполняться, и мы намерены добиться этого правовым путем. В понедельник мы подаём заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Садового за неисполнение решения суда. Мы добьемся того, чтобы в Верховном суде выписали исполнительный лист. Других механизмов нет. Будем также находить другие правовые механизмы для того чтобы заставить исполнить это решение. Можно действовать только в правовой плоскости. Но львовские власти себя ведут просто по-скотски, то, что они делают – это беспредел.

Напомним, что разведчик Николай Кузнецов был убит в марте 1944 года. Установлено, что он погиб в ходе перестрелки с боевиками УПА. По одной из версий, Кузнецов подорвал себя гранатой. Останки разведчика найдены в 1959 году, в 1960 году они были захоронены во Львове на Холме Славы. Могила неоднократно подвергалась вандализму, причем такие случаи участились в последние годы. Так, в 2019 году с могильной плиты был похищен бронзовый барельеф.