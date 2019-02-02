Львовская журналистка рассказала, как Киев сделал из нее русскоязычную

03.02.2019

Бывшая львовянка, журналистка телеканала “1+1” Соломия Витвицкая почувствовала, что русифицируется, когда переехала в Киев.

Об этом она заявила киевскому журналу “Новое время”, отвечая на вопрос о своих языковых предпочтениях.

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“Я выросла во Львове в украиноязычной семье, и украинский для меня — родной и наиболее комфортный. Позже, когда уже совсем переехала в Киев, заметила, что редко общаюсь на украинском. Разве что с ограниченным кругом друзей. А поскольку я журналист и это, помимо прочего, мой рабочий язык, я почувствовала, что постепенно русифицируюсь. В итоге решила, что буду разговаривать со всеми на украинском. А на русский стану переходить исключительно с теми иностранцами, которые не понимают украинского, английского, немецкого или польского”, – рассказала Витвицкая.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, львовский телеведущий выгнал с эфира пропагандиста Евромайдана за русский язык.

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