Львовская журналистка: «Щирый украинец» Остап Дроздов – продажный русскоязычный манкурт

01.06.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Часть украинской интеллигенции с 2014 года вдруг «замайданила, заукраинила и занационючила», по большому счёту, только потому, что это конъюнктурно и хорошо оплачивается.

Об этом в интервью Руслану Коцаба на его YouTube-канале заявила депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть «львовцы» – это понаехавшие. Есть киевляне, а есть «киевцы». Вот и у нас львовяне и «львивцы». Так львовяне – они в основном русскоязычные», – рассказала Бойко.

«Всегда была львовская интеллигенция украиноязычная, и в Киеве», – возразил Коцаба.

«Львовская интеллигенция с чувством противоречия, когда её в январе этого года принудительно начали пробовать заставлять, она из-за принципа противоречия заговорила на русском языке. При СССР говорила на украинском языке», – объяснила журналистка. «Самые заклятые украинские патриоты получаются из русских или русскоязычных, – добавила Бойко. – То же самое, между прочим, и в Москве. Самые заклятые украинские патриоты получаются из москалей чистокровных. У кого украинские корни – вот те «понаехавшие», получившие гражданство, они выскакивают из трусов, они более русские, чем сами русские».

При этом она привела один из самых радикальных примеров – львовского телеведущего-пропагандиста и патологического русофоба Остапа Дроздова, подчеркнув, что всё его агрессивное украинство – просто такая работа.

«Украинская интеллигенция, которая была по-настоящему интеллигенцией, она какой была – такой и осталась, часть её вдруг замайданила, заукраинила и занационючила. Скорее всего, потому что это конъюнктурно, это хорошо оплачивается. Почему Остап Дроздов, с которым мы вместе работали в «Аргумент-газете», русскоязычной, вот почему? Ну, потому что русскоязычный Остап был бы безработный, а активно продвигающий агрессивный нацизм Остап хорошо оплачивается», – аргументировала журналистка.