Львовские депутаты плачутся: Российская армия сильнее

13.04.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Необходимо делать всё возможно для вступления в НАТО и создания антироссийской международной коалиции, однако нужно быть готовым и к тому, что Запад, как и все последние семь лет, будет лишь выражать озабоченность.

Об этом говорили депутаты на заседании сессии Львовского областного совета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военные учения могут быть ничем иным, как попытками продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины, – заверил коллег депутат «Евросолидарности» Олег Дуда. – Очевидно, что Россия очередной раз готовит провокации для обострения ситуации на линии столкновения сторон на Донбассе. Мы уверены, что ВСУ способны дать достойный ответ агрессору».

«Но на фоне повышенной военной активности, руководство страны должно максимально активизировать усилия в секторах обороны и безопасности для получения возможности стать полноценными членами НАТО. В связи с эти призываем политическое руководство страны активизировать свои действия, направленные на максимально быструю интеграцию нашего государства в НАТО, а также построения широкой коалиции международных партнёров Украины, направленных против агрессивных действий России», – добавил депутат.

«Также просим рассмотреть возможность внесения изменений в госбюджет Украины для увеличения объёма денег на реализацию программ усиления обороноспособности Украины», – призвал Дуда.

В свою очередь экс-глава Львовского облсовета, а ныне депутат «ЕС» Александр Ганущин признал превосходство противника, однако возложил большие надежды на изменение ВСУ в лучшую сторону за последние семь лет.

«Как и 7 лет назад, так и сейчас Россия точно сильнее нас. Как и 7 лет назад, так и сейчас, Запад будет высказывать озабоченность, и глубокую озабоченность. Но есть одно существенное изменение за эти 7 лет – это украинская армия. Поэтому я уверен что, чтобы не делали на украинской границе российские вооруженные силы, какие бы военные маневры не происходили, у нас с вами всё будет хорошо. Слава Украине!» – сказал Ганущин.