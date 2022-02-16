Львовские депутаты призвали заминировать границу с РФ и запретить всем покидать Украину

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Новости Украины

Украина должна перевести страну на военные рельсы, мобилизовать всё взрослое население страны и заминировать всю границу с Россией, Белоруссией и Приднестровьем.

Об этом в ходе внеочередного заседания Львовского областного совета заявил бежавший из Крыма тягнибоковец, экс-депутат Верховной рады, а ныне представитель запрещенной в РФ ВО «Свобода» в облсовете Эдуард Леонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с угрозой полномасштабного вторжения требуем у центральной власти ввести военное положение в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях; усилить патрулирование границ с Белоруссией и Приднестровьем. Объявить общую мобилизацию и провести масштабные учения в непосредственной близости к северной, восточной и южной границе Украины, привлечь к ним резервистов, участников боевых действий и бойцов добровольческих батальонов», – призвал он.

Кроме того, депутат потребовал заминировать все направления возможного наступления РФ (в том числе акваторию Азовского и Чёрного морей), полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией, разорвать отношения и выслать дипломатов РФ.

Националисты требуют вести переговоры с Москвой исключительно через Запад, а также наказать всех неугодных внутри страны, обвинив в «связях с Кремлём».

Также нацист заявил, что необходимо запретить выезд из страны всем людям призывного возраста, включая женщин, и привлечь всё взрослое население Украины к войне против России.

«Привлечь всё взрослое население Украины к защите территориальной целостности Украины. Запретить выезд из страны людям призывного возраста. Расширить список всех юридических лиц, которые торгуют с Московией, провести проверку боеспособности территориальной обороны и всех бомбоубежищ. Обратиться к западным странам с тем, чтобы принять решение о создании военного соглашения с Украиной за рамками НАТО. Сообщить МВФ о временном приостановлении выплат по долгам и направить средства на оборону Украины и остановить все экспортные операции «Укроборонпрома» для пополнения резерва военной техники», – истерил Леонов.

При этом он призвал лишить мандатов депутатов, которые выехали за границу или нарушили присягу в условиях «военной агрессии против Украины», а также принять решение СНБО об отчуждении всей собственности бежавших из страны олигархов.

В свою очередь, председатель комиссии по вопросам историко-культурного наследия и туризма Иван Щурко отметил, что Украине нужно организовать эвакуацию всего культурного наследия.

«Призываем центральную власть наработать чёткий план действий при эвакуации ценных музейных и архивных сборок и коллекций с территории Украины, которые находятся под угрозой полномасштабного российского вторжения», – заключил Щурко.