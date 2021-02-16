Львовские депутаты требуют ликвидировать замахнувшийся на Бандеру киевский суд

16.02.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Депутаты Львовского облсовета инициировали обращение в Высший совет правосудия и к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием ликвидировать «антиукраинский» Окружной административный суд Киева.

Основную часть документа озвучила депутат от «Европейской солидарности» Соломия Рыботицкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Прошу поддержать заявление об отмене решения Киевского горсовета о праздновании на территории Киева памятных дат и юбилеев в 2020 году. Мы осуждаем решение Окружного административного суда города Киева от 19 января 2021 года, которым отменяется празднование на территории Киева в 2020 году памятных дат и юбилеев таких личностей: Ивана Полтавца-Остряницы (адъютант Скоропадского – ред.), Василия Левковича (командир УПА – ред.), Василя Сидора (член батальона «Нахтигаль» – ред.), Юрия Липы (один из основных идеологов украинского национализма – ред.), Владимира Куйбийовича (инициатор формирования дивизии СС «Галичина» – ред.), Василия Галасы (краевой проводник ОУН – ред.) и Андрея Мельника (командир украинских сечевых стрельцов, гитлеровский коллаборант, организовавший вспомогательную полицию в оккупированном Киеве).

Мы расцениваем решение суда как беспрецедентное наступление на историческую память, как попытку снивелировать, скомпрометировать и поставить под сомнение значение борцов за независимость Украины в ХХ веке.

Мы глубоко убеждены, что на седьмом году войны с Россией принятие такого антигосударственного и позорного судебного решения даёт основания считать, что судьи Окружного административного суда Киева действуют не в интересах украинского государства», – зачитала Рыботицкая.

Её коллега по партии Звенислава Мамчур призвала другие фракции поддержать заявление и озвучила очередные претензии к суду.

«Об осуждении решения ОАСК за его решение от 21 января в деле, в котором суд в лице судьи Арсирия обязал министерство образования и науки обеспечить пересмотр учебников по истории Украины для 5-11 классов, в частности, относительно осуждения «революции достоинства». Мы считаем это решение незаконным и расцениваем его как попытку поставить под сомнение выборенную кровью новейшую историю Украины и снова вернуть общество к диалогу с пророссийскими нарративами.

ОАСК, который пользуется низким уровнем доверия в обществе, действует по системе управляемого правосудия и уже не первый раз выносит сомнительные антиукраинские решения», – сказала Мамчур и призвала президента Украины Зеленского поскорее внести в Верховную раду законопроект о ликвидации суда.

«Этим обращением просим высший совет правосудия дать оценку поступку судьи Арсирия, который выносил вышеупомянутое решение и провести консультацию с президентом относительно необходимости ликвидации ОАСК», – добавила порохоботка.

В свою очередь, руководитель департамента внутренней и информационной политики Львовской ОГА Ольга Березюк осудила отмену переименования улиц и переулков в Киеве, в частности, возвращение «проспекту Бандеры» имени Московского проспекта.

«Страшно подумать, что на шестом году войны у нас такая печальная картина, когда в центре нашей страны, в столице снова будет Московский проспект», – страдает Березюк.

Она призвала Зеленского не тянуть с ликвидацией суда, а также дать правовую оценку действиям выносившей решение судье Марулиной.

«Также обращаемся к Киевскому горсовету с предложением обжаловать позорное решение ОАСК путём подачи соответствующей апелляционной жалобы», – добавил депутат.

Представитель националистической «Свободы» Галина Чёрная подчеркнула, что давно пора разогнать «этот антиукраинский суд», назвав особо возмутительным решение относительно Московского проспекта, поскольку именно её партия инициировала переименование его в проспект Бандеры.

«Подчеркну, националисты отстояли это решение в многочисленных судах», – пожаловалась она и добавила, что суд нужно не только разогнать, но и «двигаться дальше».

«Полгода назад депутат свободы Савчук зарегистрировала в парламенте закон о коллаборации. К сожалению, его до сих пор даже не вносят в повестку дня. Если бы такой закон был принят, безусловно, такие решения, которые сегодня последовательно выносит ОАСК, были бы просто невозможны», – вещала Чёрная.