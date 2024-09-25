Львовские футболисты жалуются на одесситов: Кричали нам «бандеровцы!»

Павел Бадаев.  
25.09.2024 08:44
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Дзен, Общество, Одесса, Украина


Казалось бы, что уже от Одессы осталось — от Коцюбеева ее отличает только название. Пока.

И, тем не менее, «кто всрався? Невестка». На этот раз пристыдить город решили львовские спортсмены — скандал вспыхнул после футбольного матча Украины между одесским «Черноморцем» и львовскими «Карпатами», прошедшим в Одессе. Потому что, видите ли, местные болельщики кричали львовянам «Бандеровцы!».

Казалось бы, что уже от Одессы осталось — от Коцюбеева ее отличает только название....

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На пресс-конференции главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко заявил следующее:

«Я понимаю, что есть много разных людей, и нельзя относиться к одесским болельщикам так, как я хочу сказать остро. Но то, что кричали некоторые болельщики… Нельзя так поступать. У нас единая страна. Сейчас все регионы Украины являются одним целым, так что такого позволять нельзя. Мы все говорим о расизме, но такие вещи не лучше расизма».

Вообще, странно, ведь зрители называли футболистов героями Украины — Бандера же герой Украины. Все равно что ангелами бы их называли или зайчатами. При чем же тут расизм? Или знает кошка, чье мясо съела?..

Несмотря на нелепость ситуации, Лупашко дал понять, что будет вынужден «сигнализировать руководящим футбольным органам страны относительно недопустимости подобных вещей». Что, конечно, смешно — или они там во Львове Бандеру за своего не считают?

В Одессе, надо сказать, скандал прошел почти незамеченным — всем плевать. Начальство «Черноморца» даже не думает комментировать рядовой инцидент. За бандеровцев вступился лишь местный Фарион на минималках, историк Александр Музычко:

«Во-первых, поздравляю уважаемых львовян с победой над порождением сталинистов, товарища Климова (первое лицо «Партии регионов» в Одесской области, советник Януковича, бывший владелец команды «Черноморец», — ред.) и других регионалов. Ну, а во-вторых, в очередной раз все это подсветило надвигающуюся катастрофу. Потому что, к сожалению, Одесса переполнена москворотыми, которые всегда будут лучшим навозом московии».

С одной стороны, похвально, что нацисты видят в Одессе такое количество русских, что опасаются катастрофы.

С другой, с одноименного стадиона «Черноморец», на котором и «обидели» бандеровцев, по указу гауляйтера сейчас стаскивают последние русские названия.

Или что там бандеровский тренер про «единую страну» говорил?..

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