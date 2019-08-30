Львовские мстители не желают останавливаться на Иловайске – и требуют продолжения

30.08.2019, Львов, Владимир Гладков

В день памяти по погибшим украинским боевикам можно не только молиться и вспоминать, но и мстить, убивая противника «в честь павших».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-нардеп от националистической партии «Свобода», бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Между тем, чтобы иметь возможность «отомстить», «свободовец» рассчитывает на продолжение войны в Донбассе. Однако припомнил при этом лишь последнюю вылазку нацистского “Азова” (запрещён в РФ), а не бесславную сдачу «киборгами» донецкого аэропорта и не разгромное поражение нацбатов в Иловайском и других котлах.

«Можно разграничивать день памяти и праздник. Праздник Покрова – это день украинского оружия, мы празднуем, а сегодня мы чествуем память, это траурные мероприятия. Чествуют по-разному», – рассуждает националист.

«Кстати, хочу напомнить, тут новости с фронта, сегодня про них мало говорят. Сегодня возле населённого пункта Зайцево наша батальонно-тактическая группа «Азов» разбила ДРГ боевиков. Четверо погибших – это наша месть за то, что они сделали под Павлополем в августе, за то, что они сделали во время нарушения так называемого хлебного перемирия за июль-сентябрь, когда у нас было 14 погибших.

В этот день можно не только молиться и вспоминать, можно и мстить, и мы это будем делать», – безумствовал нацист под аплодисменты студии.