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16.08.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
Дзен, История, Львов, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
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Львовские наци под «Схроном УПА» вспомнили, как воевали с НКВД

Новости УкраиныВо Львовской области в селе Басовка прошёл фестиваль нацисткой песни «Якби ми не гинули,...

Во Львовской области в селе Басовка прошёл фестиваль нацисткой песни «Якби ми не гинули, ми б загинули» («Если б мы не гибли, мы б погибли») и реконструкция боёв УПА против НКВД.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Галинфо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие прошло при музее «Схрон УПА». Начался фестиваль с выступления вокальной группы духового оркестра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

После музыкальных мероприятий началось театрализованное действо – постановка боя коллаборационистов УПА против НКВД.



Комментируя мероприятие, депутат Львовского областного совета от «Европейской солидарности» Соломия Риботицкая отметила «героизм» нацистских коллаборационистов и важность сохранения памяти о нём для Украины.

«Мы все вместе как бы переместились во времена боевой славы воинов УПА: с помощью песни, мысли и зова сердца. И все хорошо осознаем, что в те времена повстанцы не имели ни государства, ни даже надежды на государство. Но они боролись, чтобы сегодня каждый из нас строил украинскую державу», – вещала она.

Напомним, именно в селе Басовка 16 августа 1955 года состоялся один из последних боев украинских нацистов с подразделением советских спецслужб. Потом, уже при «независимой» Украине, в селе был установлен памятник боевикам УПА, погибшим в том сражении.

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