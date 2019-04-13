Львовские наци: Война с Россией будет длиться 20 лет

13.04.2019, Львов, Владимир Гладков

Все разговоры о безальтернативности Минских договорённостей и необходимости ввода миротворцев на территорию Донбасса являются не более, чем забалтыванием перспективы реальной войны с Россией на протяжении ближайших 20 лет.

Об этом в эфире львовского телеканала «Независимое телевизионное агенство» заявил бывший советник главы СБУ и экс-нардеп от националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас война с Россией, при актуальных тенденциях, – это на 15-20 лет. Исходя из этого, к ней надо готовиться, как к повседневности, как к данности. Мы обречены воевать с Россией, если хотим сохраниться как независимое государство.

То, что там обещают кандидаты в президенты, мне не интересно. Что там гарантировали какую-то миротворческую миссию на Донбассе – эти сказки мы уже слушали 5 лет. Что нам говорили о Минских договорённостях, что нет альтернативы – это мы все тоже уже знаем. Это всё является, на самом деле, только забалтыванием проблемы, которая не решается и даже не озвучивается вслух. С Россией придётся воевать», – высказался Михальчишин.

В 2011 году Михальчишин заявлял о неизбежности гражданской войны на Украине. «Наша бандеровская армия перейдет Днепр, придет в Донецк и выкинет синежопую банду из Украины», – обещал он тогда.

«Плакать уже надоело? Надоело быть толерастами? Надоело говорить о компромиссе, о примирении, о «Восток и Запад вместе»?» – также заявлял Михальчишин в то время.