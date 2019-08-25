Львовские нацики – Зеленскому: Никаких переговоров с Россией!

25.08.2019, Львов, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский должен полностью отказаться от попыток наладить диалог с «оккупантами».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» Тарас Елейко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент сказал: «Нам надо мириться, общаться. Я говорю по-русски, они говорят по-русски, мы поймём друг друга», «Для чего мы будем тратить деньги (на парад – прим. ред.), это ведь куча денег, может, мы солдатам дадим по тысяче?», это он задабривал избирателей, которые думают желудком. А солдат спросили, нужна ли им эта тысяча?

Получается, мы, воюющая страна, в лице президента, кладём в сторону меч и щит, и говорим: «Так случилось, но давайте мы с вами поговорим». О чём нам с ними говорить?! Мы уже не раз пытались.

И сейчас президент говорит: «Забрали у нас двоих детей. Одного закрыли в детдоме возле моря – классно, а другую закрыли в комнате, она плачет. Сосед, я не буду вызывать полицию, никому не скажу, что это было, отдайте мне ребёнка, хотя-бы одного. Или давайте мы поговорим об этом ребёнке. О чём мы можем говорить?!» – возмутился националист.