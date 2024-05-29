Львовские националисты требуют лишить русскоязычных права на образование и труд

Тарас Стрельцов.  
29.05.2024 12:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дискриминация, Общество, Россия, Русофобия


Русскоязычные украинцы портят украинский генофонд. Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила помешанная на «мове» скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Есть люди, которых реально невозможно в чём-то переубедить, и не на тех людей нам нужно устремлять свою энергию. Её нужно устремлять на тех людей, до которых доходят элементарные и банальные истины, и учить их абсолютно нетолерантному поведению в отношении к таким существам. …То есть те люди, которые не владеют украинским языком, которые работают против Украины – они не должны получать на Украине ни работу, ни образования. Таким образом мы выбрасываем таких людей на «маргинес» и лишаемся их как минимум влияния на любые общественные процессы», – сказала Фарион.

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Русскоязычные украинцы портят украинский генофонд. Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила помешанная на «мове»...


«Нельзя изменить неизменяемое, но возможно измениться самому. Невозможно из гнилого яблока сделать яблоко свежее, а наоборот, если гнилое яблоко попадёт среди хороших яблок, то эти хорошие начнут гнить. Поэтому – маргинализация таких людей, и не пускание их в область образования и труда», – призвала нацистка.

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