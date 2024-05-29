Львовские националисты требуют лишить русскоязычных права на образование и труд

Русскоязычные украинцы портят украинский генофонд. Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила помешанная на «мове» скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть люди, которых реально невозможно в чём-то переубедить, и не на тех людей нам нужно устремлять свою энергию. Её нужно устремлять на тех людей, до которых доходят элементарные и банальные истины, и учить их абсолютно нетолерантному поведению в отношении к таким существам. …То есть те люди, которые не владеют украинским языком, которые работают против Украины – они не должны получать на Украине ни работу, ни образования. Таким образом мы выбрасываем таких людей на «маргинес» и лишаемся их как минимум влияния на любые общественные процессы», – сказала Фарион.