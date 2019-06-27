Львовские националисты затравили русскоговорящую работницу почты

27.06.2019, Львов, Владимир Гладков

Русскоговорящая работница львовской почты Ирина, после многочисленных нападок активистов, решала уволиться и переехать в другой город.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала НТА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным телевизионщиков, причиной травли послужило её «пророссийское» заявление об угнетении русскоязычных на Украине.

«Россия говорит везде, в Европе, что русскоязычных угнетают. Порошенко говорил, что никто не угнетает, а сам угнетает», – по-украински сказала работница почты.

Активисты около месяца приходили на работу к Ирине, травили её в соцсетях. На данный момент она продолжает работать, однако обещает в ближайшее время переехать в Одессу.

«От руководства давления на меня нет, а от активистов есть», – прокомментировала она, также на украинском языке.

Переезд Ирины прокомментировал также директор львовской дирекции «Укрпочты» Николай Ростов.

«По семейным обстоятельствам человек меняет место проживания. И конфликт, я считаю, исчерпан. Активисты это знают, и не имеют никаких претензий», – добавил он.

Однако националисты пообещали проследить за увольнением Ирины, после чего заняться поиском жертв для следующих нападок. Так, активист Николай Галащук оправдал это опасностью «реванша» и прихода Русского мира.

«Там, где не было украинского языка, там был русский, там были советские памятники, там мы сегодня имеем войну и угрозы сепаратизма. И если мы не будем это рубить с корень даже здесь, во Львове, то не исключено, что здесь также будут подобные настроения», – опасается националист.