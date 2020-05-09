Львовские полицаи сорвали праздничное застолье местных ветеранов

09.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Во Львове украинские силовики не дали представителям ветеранских организаций отметить День Победы.

Как сообщила глава общественного совета при СБУ во Львовской области Галина Янко, в помещении на улице Ливийского, которое арендует Львовская областная организация ветеранов, было организовано застолье, незванными гостями которого стали полицейские.

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«В помещении, принадлежащем областному совету, в нарушение карантинных норм, сегодня «Русский мир» решил себе сотворить сабантуй. Говорят, «сука православная», простите за прямую речь, (Янко имеет в виду депутата Верховной рады Вадима Новинского, которого так в свое время назвал экс-президент Петр Порошенко. – авт.) подарочки решила во Львове раздать с еще одним известным пророссийским лицом, которое считает нас во Львове оккупантами.

Вот скажите мне, как мы дожили до того, что «русский мир» арендует наше имущество во Львове? И это на 6-м году войны они до сих пор там! Я так понимаю, что когда градус алкоголя ударил в головы ценителям празднований и водки, люди, в помещениях рядом, а это на секундочку, Бюро технической инвентаризации на Липинского, просто не выдержали и вызвали полицию…

Я очень надеюсь, что работники полиции составили протокол, ведь организация подобных мероприятий и еще с лицами 65+ это вопиющее нарушение норм карантина! Все сидят по домам, люди без работы, дети без выпускных, а русский мир празднует», – написала Янко в своем блоге.