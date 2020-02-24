Львовские попы и врачи выступили в роли титушек

24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

На фоне деградации общества правительство провалило эвакуацию граждан Украины из Китая из-за эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, если говорят об Украине на весь мир, то говорят не о том, что мы запустили очередной спутник, как это было в былые времена, а о том, как практически как в средневековье одни украинцы забросали других украинцев камнями, потому что думали, что они больные и боялись заразиться.

Естественно, здесь полный провал правительства по организации простейшей операции по эвакуации украинских граждан из Китая и помещение их на карантин», – заявил Скаршевский.

«По поводу коммуникации, организации здесь полный минус, можно ставить негативную оценку – это то, что мы видели. Не было донесено до тех же жителей Новых Санжар, при чём это надо было делать не за полчаса, образно говоря, до того, как туда поступили эвакуированные, а раньше. Надо было прокоммуницировать, что это здоровые люди. Потому что из Китая больных коронавирусом не выпускают… Это надо было делать за две-три недели. Уже больше месяца шли разговоры, почему все страны эвакуируют, а Украина – нет», – добавил экономист.

Объясняя дальнейшие события, связанные с невменяемым поведением жителей Новых Санжар, эксперт назвал комплекс факторов.

«Примитивизируется экономика – примитивизируются все остальные сферы. И образование, и медицина. И это тоже сыграло свою роль. Что касается того, что кто-то это спровоцировал, если бы не было базиса, не было бы возможности усиливать эти негативные последствия, которые уже, к сожалению, в Украине есть.

Если говорят, например, что титушки были в Новых Санжарах, что – титушки пели гимн в виде врачей во Львове? В Тернополе тоже титушки сделали молебен или был титушкой поп, который молился, чтобы не приземлился самолёт с украинскими гражданами в определённом аэропорту? Конечно же нет!» – рассказал Скаршевский.