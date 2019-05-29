29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Галичина, Общество, Украина, Экономика, Энергетика
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Львовские шахтеры пожаловались Зеленскому на задержку зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту «Лесная» в Сокальском районе Львовской области, где в результате аварии минувшей ночью погибли два горняка, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает официальный сайт украинского президента.

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Сообщается, что Зеленский пообщался с родными шахтеров и выразил им искренние соболезнования.

Владимир Зеленский акцентировал на необходимости решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков.

«Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди», — считает он.

Также Зеленский встретился с работниками шахты «Лесная» ГП «Львовуголь». Шахтеры рассказали Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы. Кроме того, сообщается, что президент провел совещание о ночной аварии и ситуации на шахте.

29 мая на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» произошел обвал породы. Погибли два горняка 1971 и 1997 годов рождения.

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