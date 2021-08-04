Львовские шахтёры в день «незалежности» пойдут на Киев за долгами по зарплате

Львовские шахтёры в день «незалежности» пойдут на Киев за долгами по зарплатеНовости Украины
Около двухсот шахтёров ГП «Львовуголь» устроили протест под стенами Львовской обладминистрации.
Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Львов.depo», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
В ходе акции возмущённые труженники сообщили, что до сих пор не получили зарплаты за апрель. В общей сложности долг превысил 280 миллионов гривен.
Работники шахт сначала прошлись колонной по центру города, а затем собрались на митинг возле ОГА. Говорят, что терпение у них лопнуло – уже и в Киев ездили, однако денег до сих пор им не выплатили. Они стучали касками и скандировали «Зарплату!»
К протестующим вышел депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук и попытался успокоить людей, рассказав им о цене угля, что ещё больше разозлило шахтёров – у депутата отобрали рупор и с криками «Позор!» выгнали с пикета. Даже пригрозили, что могут его «вынести».
Горняки пообещали, что если им не отдадут заработанные деньги, то 24 августа, в «день независимости Украины», они будут протестовать под стенами Кабмина в Киеве.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.