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04.08.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Львовские шахтёры в день «незалежности» пойдут на Киев за долгами по зарплате

Новости УкраиныОколо двухсот шахтёров ГП «Львовуголь» устроили протест под стенами Львовской обладминистрации. Об этом сообщили...

Около двухсот шахтёров ГП «Львовуголь» устроили протест под стенами Львовской обладминистрации.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Львов.depo», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе акции возмущённые труженники сообщили, что до сих пор не получили зарплаты за апрель. В общей сложности долг превысил 280 миллионов гривен.

Работники шахт сначала прошлись колонной по центру города, а затем собрались на митинг возле ОГА. Говорят, что терпение у них лопнуло – уже и в Киев ездили, однако денег до сих пор им не выплатили. Они стучали касками и скандировали «Зарплату!»

К протестующим вышел депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук и попытался успокоить людей, рассказав им о цене угля, что ещё больше разозлило шахтёров – у депутата отобрали рупор и с криками «Позор!» выгнали с пикета. Даже пригрозили, что могут его «вынести».



Горняки пообещали, что если им не отдадут заработанные деньги, то 24 августа, в «день независимости Украины», они будут протестовать под стенами Кабмина в Киеве.

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