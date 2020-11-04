Львовские тягнибоковцы проклинают Садового за проституцию

04.11.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Мэр Львова Андрей Садовой все свои каденции прекрасно себя чувствовал при любой власти, находил со всеми общий язык, чтобы действовать в своих интересах.

Об этом в эфире телеканала «NТА» заявил глава львовского отделения праворадикальной партии «Свобода» Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я напоминаю вам всем, 2011, 2012 год Садовой дружил прекрасно с Януковичем. Когда «Свобода» организовывает пикеты Януковичу, который сюда приезжает, он на тех встречах с Януковичем рассказывает, что ему «Свобода» во Львове жить не дает.

А потом был майдан, потом была резкая смена позиции Садового после победы майдана, потом были новые договоренности, потом было всё, что любит Андрей Садовый – он прекрасно может договариваться, начиная с Януковича, заканчивая Зеленским.

Все суды его прикрывали, мы же не сидели сложа руки, мы принимали решения, мы исполнительный комитет всех этих чиновников в отставку отправили, только об этом никто не знал, потому что СМИ про это молчали, суды это останавливали», – заявил Мельничук.