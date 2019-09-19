Львовские власти превратили главаря ОУН в… кондиционер

19.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Чиновники Львовской области оскандалились, установив на въезде в город Сколе туристический указатель, на котором надпись «ведущий член ОУН» была переведена на английский язык как «воздушный кондиционер».

Об этом сообщает местный телеканал «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что по всей области планировалось установить 51 подобный указатель, что обошлось областному бюджету в 581 тысячу гривен. При этом в надписях на 8 щитах были обнаружены подобные ошибки.

«Произошло, очень жаль, что так произошло. Эта ситуация не является неисправимой, сейчас подрядчик уже работает над тем, чтобы эти вещи изготовить заново. Подрядчик по нашей просьбе договорился с соответствующими специалистами», – оправдалась директор Департамента культуры Львовской облгосадминистрации Мирослава Туркало.

Кроме того, «Центр общественного мониторинга и исследований» выявил множество ошибок как в самой процедуре тендера по выбору компании-изготовителя, так и в надписях на других щитах-указателях.

«Инглиш из Сколе имеет продолжение – таких знаков и перлов десятки! 600 тысяч гривен уже получил подрядчик, выигравший тендер на разработку обозначения исторических памятников.

На один тендер он подал все эти картинки как предложение, и он победил! И ему заплатили! И это видели все члены тендерного комитета, которые ставили свои подписи, когда признавали его победителем. Кроме того, еще в июле наши эксперты жаловались в Госаудитслужбу по поводу нарушений проведения тендера. В тендерной документации были грубые нарушения требований Закона.

Государственная аудиторская служба Украины ответила, что проверку этой закупки они проводить не будут», – говорится на странице центра в Facebook.

Отметим, что фирма-подрядчик ООО «Дорожные знаки» получала госзаказы, начиная от 250 тысяч и заканчивая 2,5 млн гривен, с 2014 года до нынешнего времени. За данный срок предприятие 70 раз привлекалось в судах различных инстанций, чаще всего – в хозяйственном суде.