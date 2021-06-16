Львовские журналисты нахваливают русскоязычных ультрас за «шашлык» 2 мая

16.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В украинском спорте большинство спортсменов разговаривают на русском языке, но их украинизация продолжается.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил спортивный аналитик Иван Яремко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда пришел начальником команды [«Карпаты»] Карл Миклош, украинский язык зазвучал в команде со всеми – и со вспомогательным персоналом, и с футболистами. Один Гена Лихачев позволял себе, но он был москаль из Саратова, и ничего от него нельзя было требовать. Уже в 2000-е годы, когда был Маркевич, – украинский язык. Пришел Яремченко – украинский язык, Ищенко – украинский язык. Ну Кононов был белорус, скажем. Но в спорте, вынуждены признаться, превалирует русский язык. В сборных командах Украины, многих, разных сейчас – берем интервью. Стараются теперь больше говорить на украинском, это правда, но тем не менее, еще те последствия советского мы ощущаем на себе, к сожалению», – заявил Яремко.

В студии также обсуждали использование украинского языка футбольными фанатами, а ведущий программы Олег Радик при этом поблагодарил русскоязычных ультрас одесского «Черноморца», которые принимали участие в сожжении протестующих 2 мая 2014 года.

«Фанаты «Черноморца» или «Чорноморця» – фанатам «Черноморца» честь и слава за хороший шашлык в мае одного года. Так что тут к ним претензий нет. Я убежден, что они в большинстве русскоязычные», – сказал Радик.