Лучше бы Варшава готовилась к столкновению с русскими уже в августе этого года, чем обвиняла бандеровцев в геноциде поляков.

Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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