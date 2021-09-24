Львовский депутат гонит пророссийских: Чемодан – вокзал – Чукотка!

24.09.2021 11:37 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужны законы, которые будут подавлять любое проявление симпатии к России и побудят ее сторонников покинуть страну.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Львовского облсовета Тарас Чолий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чолия, идеальным вариантом является эмиграция пророссийского населения на Чукотку.

«Масса нужных законов, такие, как про коллаборацию, люстрация – все пророссийские элементы во время войны, которые так или иначе публично высказываются в пространстве, должны быть наказаны, все пророссийские партии должны получить отмену их регистрации. Каждый человек, который живет сегодня в Украине, должен определиться – ты за Украину или ты за Россию», – сказал депутат.

«Если ты за Россию, то ты можешь купить билет и приехать в ОРДЛО, в Крым, потому что там сегодня очень хорошо и весело жить. В конце-концов, в Кемеровскую область или на Чукотку. Дорога открыта, мы никого не держим», – заявил Чолий.