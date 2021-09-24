Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
24.09.2021 11:37 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Львовский депутат гонит пророссийских: Чемодан – вокзал – Чукотка!

Новости УкраиныУкраине нужны законы, которые будут подавлять любое проявление симпатии к России и побудят ее...

Украине нужны законы, которые будут подавлять любое проявление симпатии к России и побудят ее сторонников покинуть страну.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Львовского облсовета Тарас Чолий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Чолия, идеальным вариантом является эмиграция пророссийского населения на Чукотку.

«Масса нужных законов, такие, как про коллаборацию, люстрация – все пророссийские элементы во время войны, которые так или иначе публично высказываются в пространстве, должны быть наказаны, все пророссийские партии должны получить отмену их регистрации. Каждый человек, который живет сегодня в Украине, должен определиться – ты за Украину или ты за Россию», – сказал депутат.

«Если ты за Россию, то ты можешь купить билет и приехать в ОРДЛО, в Крым, потому что там сегодня очень хорошо и весело жить. В конце-концов, в Кемеровскую область или на Чукотку. Дорога открыта, мы никого не держим», – заявил Чолий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть