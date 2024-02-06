Львовский депутат – равнодушным галичанам: «Побратимы в окопах валяются в луже соплей и мочи»

Тарас Стрельцов.  
06.02.2024 18:31
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Медицина, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Потерявшие конечности солдаты ВСУ вынуждены самостоятельно бегать по больницам, поскольку нет надлежащего уровня медицины и обеспечения транспортом.

Об этом на внеочередной сессии Львовского облсовета заявил депутат «Европейской солиданности» Степан Буняк, замкомандира мотопехотного батальона 24 ОМБр имени короля Даниила, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потерявшие конечности солдаты ВСУ вынуждены самостоятельно бегать по больницам, поскольку нет надлежащего уровня медицины...

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«Представьте себе, как чувствует себя этот человек, который за нас отдал всё. Который повалялся в смеси или в коктейле из собственных соплей, мочи, крови и дерьма, а потом ещё полгода валяется по тем госпиталям в таких условиях», – негодовал Буняк.

Он привёл пример, как вернувшийся с ранением его «побратим» ВСУшник вынужден на одной ноге скитаться по больницам, потому что в местных поликлиниках нет возможности сделать нормальное обследование, после чего реабилитация вообще в другом городе.

При этом, несмотря на уже два года войны, в Львовский клинический госпиталь людей с тяжёлыми ранениями до сих пор доставляют на волонтёрском транспорте, который нужен на фронте.

«Благодаря тем обрубкам, мы все здесь в зале сидим», – подчеркнул депутат.

Спикер облсовета отмахнулся, предложив подготовить этот вопрос к следующему заседанию 27 февраля.

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