Львовский депутат – равнодушным галичанам: «Побратимы в окопах валяются в луже соплей и мочи»

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Потерявшие конечности солдаты ВСУ вынуждены самостоятельно бегать по больницам, поскольку нет надлежащего уровня медицины и обеспечения транспортом.

Об этом на внеочередной сессии Львовского облсовета заявил депутат «Европейской солиданности» Степан Буняк, замкомандира мотопехотного батальона 24 ОМБр имени короля Даниила, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте себе, как чувствует себя этот человек, который за нас отдал всё. Который повалялся в смеси или в коктейле из собственных соплей, мочи, крови и дерьма, а потом ещё полгода валяется по тем госпиталям в таких условиях», – негодовал Буняк.

Он привёл пример, как вернувшийся с ранением его «побратим» ВСУшник вынужден на одной ноге скитаться по больницам, потому что в местных поликлиниках нет возможности сделать нормальное обследование, после чего реабилитация вообще в другом городе.

При этом, несмотря на уже два года войны, в Львовский клинический госпиталь людей с тяжёлыми ранениями до сих пор доставляют на волонтёрском транспорте, который нужен на фронте.

«Благодаря тем обрубкам, мы все здесь в зале сидим», – подчеркнул депутат.

Спикер облсовета отмахнулся, предложив подготовить этот вопрос к следующему заседанию 27 февраля.