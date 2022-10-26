Львовский депутат: Верьте, зима будет тёплой, обойдёмся без экономики

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Новости Украины

Вся надежда Украины сейчас на то, что зима будет тёплой, и западные партнёры не урежут паёк.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Львовского облсовета Юрий Раделицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С финансовой точки зрения мы полностью зависим от наших союзников. У нас война, экономика уничтожена, озвучивается, что около 50% ВВП. Денис Шмыгаль (премьер Украины – ред.) заявил цифру, что нам каждый месяц не хватает 3 миллиарда долларов. Сегодня мы слышали очень хорошие цифры, оптимистичные, Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов в 2023-м году дать 18 миллиардов, если поделить, то это 1,5 миллиарда в месяц. Плюс к этому присоединятся США. Да были заявления левых демократов, которые сказали, что нужно сокращать помощь Украине. Но мы понимаем, что в США выборы, выборы закончатся, и помощь ещё увеличится. Изменения произошли в Великобритании, новый премьер-министр, что-то мне также кажется, что помощь Великобритании не уменьшится, а будет увеличиваться. Обозначено, что 60% бюджета – это расходы на ВСУ. Премьер-министр Украины своим визитом в ЕС объявил, что от вашей своевременной помощи будет зависеть зарплата наших бюджетников», – сказал депутат.

Он добавил, что, несмотря на все трудности, нужно по заветам президента Зеленского давить врага, даже сидя в темноте.

«Сегодня мы видим, какие удары были по энергетической инфраструктуре. У нас не хватает уже электричества на промышленность, поэтому развивать промышленность в данный период – это контракты, которые могут пойти на Запад, очень сложно выполнять. Инвесторы, если будут видеть, что происходит такая ситуация, они будут выезжать из Украины, их также можно понять. Переживём эту зиму, зима будет тёплой. Будем в это верить. Цены на газ в Европе упали, потому что аномальное тепло в октябре. Мы знаем, что победим. И хорошие слова были нашего президента: мы даже в темноте, но на нюх будем врагов убивать. Нужно верить, что всё будет хорошо. Да, будет тяжело, но весной будет легче и будет ближе к нашей победе, и обязательно экономически тоже», – подбодрил рагулей Раделицкий.