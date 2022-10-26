Львовский депутат: Верьте, зима будет тёплой, обойдёмся без экономики

26.10.2022  22:19 (Мск), Киев
Вадим Мокаленко.  
Просмотров: 281
 
Вооруженные силы, Газ, Дзен, Запад, Львов, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Новости Украины

Вся надежда Украины сейчас на то, что зима будет тёплой, и западные партнёры не урежут паёк.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Львовского облсовета Юрий Раделицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся надежда Украины сейчас на то, что зима будет тёплой, и западные партнёры не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«С финансовой точки зрения мы полностью зависим от наших союзников. У нас война, экономика уничтожена, озвучивается, что около 50% ВВП. Денис Шмыгаль (премьер Украины – ред.) заявил цифру, что нам каждый месяц не хватает 3 миллиарда долларов. Сегодня мы слышали очень хорошие цифры, оптимистичные, Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов в 2023-м году дать 18 миллиардов, если поделить, то это 1,5 миллиарда в месяц. Плюс к этому присоединятся США.

Да были заявления левых демократов, которые сказали, что нужно сокращать помощь Украине. Но мы понимаем, что в США выборы, выборы закончатся, и помощь ещё увеличится. Изменения произошли в Великобритании, новый премьер-министр, что-то мне также кажется, что помощь Великобритании не уменьшится, а будет увеличиваться.

Обозначено, что 60% бюджета – это расходы на ВСУ. Премьер-министр Украины своим визитом в ЕС объявил, что от вашей своевременной помощи будет зависеть зарплата наших бюджетников», – сказал депутат.

Он добавил, что, несмотря на все трудности, нужно по заветам президента Зеленского давить врага, даже сидя в темноте.

«Сегодня мы видим, какие удары были по энергетической инфраструктуре. У нас не хватает уже электричества на промышленность, поэтому развивать промышленность в данный период – это контракты, которые могут пойти на Запад, очень сложно выполнять. Инвесторы, если будут видеть, что происходит такая ситуация, они будут выезжать из Украины, их также можно понять.

Переживём эту зиму, зима будет тёплой. Будем в это верить. Цены на газ в Европе упали, потому что аномальное тепло в октябре. Мы знаем, что победим. И хорошие слова были нашего президента: мы даже в темноте, но на нюх будем врагов убивать. Нужно верить, что всё будет хорошо. Да, будет тяжело, но весной будет легче и будет ближе к нашей победе, и обязательно экономически тоже», – подбодрил рагулей Раделицкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть