Львовский эксперт посчитал, что захватить Крым будет проще, чем Донбасс

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На Украине считают, что захватить Крым будет легче, чем даже вернуться к границам ЛНР и ДНР по состоянию на 24 февраля прошлого года. Для этого ВСУ нужна сотня американских самолетов и дальнобойные ракеты, стреляющие на 300 километров.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил львовский военный эксперт Петр Черник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы это странно ни звучало, на самом деле отвоевать Крым военными методами легче, чем отвоевать Донбасс по линии 24 февраля. Ракеты дальнего радиуса действия с поражением до 300 километров – их могут предоставить только американцы, – полностью отправляют под воду Крымский мост. То есть нет логистики. 12, 24, 48 – как можно больше, 100 машин F-16 при помощи ракеты AGM-88 полностью уничтожают их противовоздушную оборону. А также этот самолет может брать на борт очень хорошую ракету AIM-120 AMRAM с дальностью нанесения поражения до 180 километров. Часть этих самолетов вступает в бои с их авиацией, а часть банально уничтожает все тяжелые транспортные самолеты, начиная от Ан-124 «Руслан», заканчивая Ил-76», – сказал галичанский стратег.

«Крым – это с точки зрения логистики проблемная территория, там нет ни воды, ни еды – ничего там нет. Если такую стратегию применить в границах нескольких недель, там банально люди и личный состав начнут голодать. Вот такая суровая действительность. И сами поднимут лапки без боя. То есть исключительно в военной части это абсолютно реально, но без оружия союзников этого добиться не смогут. И, действительно, взять Донбасс по линии на 24-е невероятно тяжело. Поверьте, там все забетонировано не хуже, чем в свое время линия Зигфрида. Для этого нужны тяжелые бетонобойные бомбы, которые сбрасываются с тяжелых бомбовозов. Я себе этого пока что представить не могу», – разглагольствовал Черник.