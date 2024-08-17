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Россия вкладывает огромные деньги в продвижение своей культуры, которая шагает по всей планете.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию Украинская правда заявил львовский реп-исполнитель Вячеслав Дрофа (Otoy), оказывающий помощь вооруженным силам киевского режима.

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Он признает, что «ренессанс украинской культуры» пока не свершился, потому что «все еще присутствует российский контент в чартах и ​​запрос украинцев на российский контент».

«Машина пропаганды Российской Федерации – это самая мощная машина пропаганды в мире. Русская культура присутствует, с*ка, в каждом углу нашего мира. Они хотят насадить этот еб**ий русский мир, от которого тошнит. И им это удается, к сожалению. Количество российского контента огромно абсолютно во всех возможных и невозможных форматах. Это первое. Второе – уровень качества этого формата. Бюджеты, присутствующие у россиян, у артистов, у комиков, разных шоу, стендапов и так далее – это совершенно неадекватные деньги, которые выбрасывает российская система. Враг понимает, что мягкая сила сегодня – иногда даже более действенный способ, чем милитарная история. Как минимум, когда мы говорим о международных отношениях. На это все они выбрасывают нереальные бабки. А мы в свою очередь часто делаем все на г*внах», – жалуется репер.

При этом он признает, что «есть люди, которые росли в проблематике русского языка, привыкли потреблять российский контент»

«Лично я до 24 февраля тоже потреблял русский контент, могу тебе прямо назвать шоу, артистов, которых я слушал. Есть люди, у которых есть сила воли отказаться от этого. Я, например, принял решение 24 февраля – проснись. Большая часть моего окружения тоже. Но всегда есть люди, которые, возможно, из-за какой-то своей недалекости, возможно, из-за влияния окружающих, а возможно, из-за отсутствия силы воли продолжают потреблять русское», – возмущается своими соотечественниками украинский исполнитель.

По его мнению, нужно сконцентрироваться на том, «как выбить этот запрос и заменить его украинским контентом».

«Посмотри на музыку в России. Это ведь не их контент. Казахи приезжали, показывали, как нужно делать, дарили стиль, приезжали украинские эстрадные исполнители. Самые популярные российские группы – это люди, которые являются выходцами из Украины», – впадая в откровенный шовинзм, подчеркивает Дрофа.

Он опасается, что его поколение «рискует стать новым расстрелянным возрождением».