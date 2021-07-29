Львовский историк пугает поляков декоммунизированной конницей Буденного

Новости Украины

Декоммунизированный на Львовщине памятник подразделению командующего Семёна Будённого надо было установить на границе с Польшей, чтобы поляки не забывали, кто ехал их завоёвывать.

Об этом в эфире YouTube-канала львовского издания «zaxid.net» заявил украинский историк Иван Сварник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Такие вещи должны экспонироваться у нас. Аналогичный музей есть в Риге, музей тоталитаризма, где собраны Ленины, Сталины и всякие комсомольцы и доярки. Всё свезено в одно место, чтобы туристы могли посмотреть на то, чем жил СССР. У нас во Львове много такого было. Что с ним случилось, трудно сказать – где-то на каких-то складах лежат демонтированные статуи, скульптуры и так далее. Конечно, был бы смысл показывать всё это вместе», – сказал Сварник.

«Лично меня беспокоила судьба коней Буденного рядом с Олеско – это всё-таки была очень интересная инженерная конструкция и интересный памятник. Когда происходил демонтаж, я сказал журналистам, что этих коней надо было поставить на границе с Польшей, чтобы все поляки смотрели – это тот Буденный, который ехал завоёвывать Варшаву», – вспоминал «историк».

Отметим, установленный в 1975 году в районе посёлка Олеско Львовской области уникальный Памятник бойцам Первой конной армии был декоммунизирован веной 2017-го.