29.07.2021,

Киев, Тарас Стрельцов

 
Вандализм, Дзен, Украина
Просмотров:

Львовский историк пугает поляков декоммунизированной конницей Буденного

Новости УкраиныДекоммунизированный на Львовщине памятник подразделению командующего Семёна Будённого надо было установить на границе с...

Декоммунизированный на Львовщине памятник подразделению командующего Семёна Будённого надо было установить на границе с Польшей, чтобы поляки не забывали, кто ехал их завоёвывать.

Об этом в эфире YouTube-канала львовского издания «zaxid.net» заявил украинский историк Иван Сварник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Такие вещи должны экспонироваться у нас. Аналогичный музей есть в Риге, музей тоталитаризма, где собраны Ленины, Сталины и всякие комсомольцы и доярки. Всё свезено в одно место, чтобы туристы могли посмотреть на то, чем жил СССР. У нас во Львове много такого было. Что с ним случилось, трудно сказать – где-то на каких-то складах лежат демонтированные статуи, скульптуры и так далее. Конечно, был бы смысл показывать всё это вместе», – сказал Сварник.

«Лично меня беспокоила судьба коней Буденного рядом с Олеско – это всё-таки была очень интересная инженерная конструкция и интересный памятник. Когда происходил демонтаж, я сказал журналистам, что этих коней надо было поставить на границе с Польшей, чтобы все поляки смотрели – это тот Буденный, который ехал завоёвывать Варшаву», – вспоминал «историк».



Отметим, установленный в 1975 году в районе посёлка Олеско Львовской области уникальный Памятник бойцам Первой конной армии был декоммунизирован веной 2017-го.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть