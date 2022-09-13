Львовский историк: Запад боится, что его границы падут вслед за украинскими

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Новости Украины

Запад так вцепился в Украину, потому что боится, что после того, как ее границы будут изменены, это повлечет за собой крах границ европейских государств.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил историк, профессор Украинского католического университета (Львов) Ярослав Грицак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Грицака, границы изменяться не должны, а потому Украина должна забыть о своих аппетитах на российскую Кубань.

«Я не считаю, что этот вариант реально возможен, во-вторых, я бы не хотел такого варианта. Потому что я стою на том принципе, что границы несправедливые, но границы должны быть нерушимы. Это европейский послевоенный принцип. В мире нет справедливых границ, даже возьмем какую-нибудь Исландию или еще какую-нибудь небольшую страну, которая является островом, даже Япония не имеет вполне справедливых границ, потому что видим спорит с Россией. Но то, что границы несправедливы, не означает, что их должны двигать. Потому что когда ты двигаешь одну границу, падают другие и это приглашение к крупномасштабному конфликту, это то, что делает Путин. Почему Запад так настораживается, потому что падение украинских границ неминуемо ведет к возможному падению европейских границ», – заявил Грицак.