Львовский историк: Запад боится, что его границы падут вслед за украинскими

13.09.2022  17:33 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 314
 
Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Запад так вцепился в Украину, потому что боится, что после того, как ее границы будут изменены, это повлечет за собой крах границ европейских государств.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил историк, профессор Украинского католического университета (Львов)  Ярослав Грицак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад так вцепился в Украину, потому что боится, что после того, как ее границы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Грицака, границы изменяться не должны, а потому Украина должна забыть о своих аппетитах на российскую Кубань.

«Я не считаю, что этот вариант реально возможен, во-вторых, я бы не хотел такого варианта. Потому что я стою на том принципе, что границы несправедливые, но границы должны быть нерушимы. Это европейский послевоенный принцип.

В мире нет справедливых границ, даже возьмем какую-нибудь Исландию или еще какую-нибудь небольшую страну, которая является островом, даже Япония не имеет вполне справедливых границ, потому что видим спорит с Россией.

Но то, что границы несправедливы, не означает, что их должны двигать. Потому что когда ты двигаешь одну границу, падают другие и это приглашение к крупномасштабному конфликту, это то, что делает Путин. Почему Запад так настораживается, потому что падение украинских границ неминуемо ведет к возможному падению европейских границ», – заявил Грицак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть