16.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Галичина, Происшествия, Украина
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Львовский каратель подорвался на гранате




Во Франтовском районе Львова 43-летний «ветеран АТО» подорвался на гранате прямо возле городской больницы.

Как сообщает местный ресурс 0352, погибший служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В управлении Нацполиции области отметили, что одной из основных версий гибели атошника рассматривается самоубийство.

«Рассматриваем две версии. Попытка самоубийства, а также не исключаем версию о неосторожном обращении со взрывчатыми веществами», – заявил начальник Франковского отделения полиции ГУ Нацполиции Львовской области Роман Макогон.

Известно, что погибший проживал недалеко от больницы, рядом с которой прозвучал взрыв гранаты РГД-5. У 43-летнего «АТОшника» осталась жена, дочь и внуки. На Донбассе он служил на протяжении 2014-15 годов в 80-й бригаде, а позже -в 128-й бригаде ВСУ.

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