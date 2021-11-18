Львовский химический завод хотят забрать у собственника из-за симпатий к России

Новости Украины

Депутаты Львовского облсовета от националистической партии «Свобода» требуют национализировать местный химический завод, производящий медицинский кислород для всей Украины.

Об этом на сессии заявил сбежавший из Крыма, а ныне трудящийся в качестве народного избранника в Галичине «свободовец» Эдуард Леонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Леонова, для Украины представляет опасность, что Львовским химическим заводом руководит Анатолий Бобрышев, числящийся председателем Русской общины Львовской области. Националист выразил опасение, что русофил может в любой момент перекрыть поставки кислорода в больницы.

«У меня вопрос – где Львовщина закупает кислород, у кого? Потому что до этого была ужасная просто информация, и уже не первый год существовала информация, что монополистом фактически по кислороду на всю Украину является Львовский химический завод, который принадлежит, фактически, это Кремль. То есть, человеку, который непосредственно коррелируется, главе русских общин Львовщины, который незаконно приватизировал стратегическое предприятие. И теперь вы представляете, что может произойти? Мы прекрасно себе представляем – в любой момент этот любитель Русского мира, этот ставленник Коммунистической партии Кремля, в любой момент может всю Украину сейчас превратить на зону не просто стихийного бедствия, а на зону катастрофы из-за того, что он является монополистом по подаче кислорода», – заявил Леонов.

Однако директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис подтвердил закупки кислорода на местном химзаводе и поблагодарил его руководство:

«Хочу поблагодарить Львовский химический завод за то, что даже в такие кризисные, пиковые нагрузки, когда Львовщина потребляла порядка 50-ти тонн кислорода, все-таки, все учреждения Львовской области вовремя получали медицинский кислород».

Это вывело из себя Леонова, который потребовал национализировать завод:

«Мы только что услышали просто ужасную вещь. Сейчас представитель исполнительной ветви центральной власти Украины, директор департамента здравоохранения Львовский области благодарил террориста, который украл у львовской общины и всей Украины Львовский химзавод, стал таким образом монополистом, финансирует «русский мир» по всей территории Западной Украины. И вместо того, чтобы Львовская областная государственная администрация обратилась в Кабинет министров, в Совет нацбезопасности и обороны с требованием национализировать это предприятие, которое было похищено у государства… и теперь мы, как «стокгольмский синдром», террорист, который захватил нас в заложники, не бесплатно, а за наши бюджетные деньги, за средства граждан Украины, продает нам воздух наш, галицкий, только в виде кислорода концентрированного, мы платим ему деньги и благодарим его».