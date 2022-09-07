Львовский кинодокументалист Манский «героически» подался в бега после объявления в розыск

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На восторгавшегося сожжением Дома профсоюзов в Одессе руководителя Московского международного кинофестиваля, верного почитателя блогера-уголовника Алексея Навального и уроженца Львова Виталия Манского, по требованию российского кинорежиссера Никиты Михалкова, завели уголовное дело о клевете.

Об этом в своем Телеграм-канале пишет работающая в Донбассе российская журналистка Марина Ахмедова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как только о возбуждении следственного процесса стало известно Манскому, в стране от него и след простыл. Был объявлен в розыск.

Ахмедова напомнила, как в 2017 г. в центре Москвы он предпринял попытку провести украинофильский кинофестиваль «Артдокфест» в заблаговременно арендованном кинотеатре «Октябрь», что был успешно сорван патриотической общественностью.

«В 2017 г. я писала о Манском целый пост. В том году продвигал на фестивале кино своей ученицы. Это была некто по фамилии Бубенец. Трейлер этого фильма вам бы очень понравился: там члены «Айдара» едут в машине с задержанным жителем Донбасса. У того – полотенце на голове. Его везут в подвал, над ним глумятся, а снимает все это действо – та самая «режиссер». Человек просит его не снимать, просит не снимать его документы, но режиссер его посылает. Посылает, хотя ему можно только в ужасе посочувствовать. А члены «Айдара» говорят ему, что она – оперативник. И я вас уверяю, для того, чтобы получить такое высокое звание, надо как-то не по-хорошему быть вхожей к этим националистическим товарищам. Человека, над которым глумились, скорее всего, нет уже в живых. А, может, и есть. Да кто он такой, этот житель Донбасса, чтобы великие режиссёры его судьбой интересовались. Главное ведь не это, а искусство. Любой репортажник знает, как его присутствие моделирует ситуацию. Возможно, если бы не камера, несчастного не задержали и не везли в машине вот так. Но о чем тогда снимать кино начинающему режиссеру из Москвы?», – описала на конкретном примере личность беглеца она.

Украинский кинолюбитель в интервью скандально известной либеральной телеведущей Ксении Собчак, в свое время, выступил с провокационным заявлением о том, что на ММКФ крадут более 85% бюджета. Никита Михалков отреагировал на беспочвенное обвинение, призвав правоохранительные органы завести уголовное дело по части 2 ст. 128.1 УК РФ за публичное очернение.

Известно, что Манский спешно перебрался в столицу Латвии – Ригу, где и скрывается сегодня от закона.

«И это – не первый раз, когда так называемый «режиссер» губил героев «кино». Я, по крайней мере, знаю ещё два ярких случая из его биографии. Но, кажется, в 2022-ом Немезида все-таки решилась, разглядела этого ничтожного человека и обратила на него внимание. Пусть даже воплотившись в Михалкова. А тот показ был сорван», – добавила Ахмедова.